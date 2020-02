Am Samstag stehen in der Eishock-Liga die Viertelfinalpartien fest. Los geht die Best-of-Seven-Serie am Mittwoch, dem 4. März. Spielen die 99ers da vor eigenem Publikum oder in der Fremde? Das ist die große Frage.

Wo geht es für die 99ers-Fans los: Im "Bunker" oder in der Fremde? © GEPA pictures

1. Drittel: Graz hat nichts mehr zu verlieren und legt gleich flott los. Erik Kirchschläger feiert bei den 99ers sein Comeback, dafür ist Travis Oleksuk nicht mit dabei, er ist krank. Auch Wien zeigt keine Zurückhaltung. Die Halle wartet auf das erste Tor. Zehn Minuten sind gespielt. Graz hat das erste Powerplay, Mario Fischer muss für zwei Minuten raus. 16 Sekunden vor Ablauf der Strafe erzielt Kevin Moderer nach einem Solo das 1:0! Der Doppelschlag: Ken Ograjensek (13.) zieht ab, der Hammer landete im Tor von Keeper Ryan Zapolski. Graz führt 2:0. Zwei Minuten später glückt den Caps der Anschlusstreffer. Riley Holzapfel bezwingt 99ers-Keeper Cristopher Nihlstorp. Jetzt doppelt Wien nach. Ali Wukovits (17.) trifft ins Kreuzeck - 2:2. 15 Sekunden vor Drittelende muss Wukovits auf die Strafbank, drei Sekunden vor der Sirene macht Alex Reichenberg das 3:2. Pause!



2. Drittel: Wien macht viel Druck, Graz hat Mühe, sich zu befreien. Der Ausgleich liegt in der Luft.

Die Eishockey-Fans können sich gleich einmal folgende Termine im Kalender rot anstreichen: Die Spieltage des Best-of-Seven-Viertelfinales (vier Siege für ein Weiterkommen) sind der 4., 6., 8. und 10. März, falls nötig der 13., 15. und 17. März. Die große Frage in Graz: Können sich die 99ers noch den vierten Platz sichern? Damit würde die Truppe von Trainer Doug Mason das Viertelfinale mit Heimrecht starten. Bleibt Graz auf Rang fünf picken, müssen Oliver Setzinger und Co. zum Play-off-Auftakt am 4. März in der Fremde antreten, hätten die Grazer aber zumindest am 6. und 10. März zwei Heimspiele.