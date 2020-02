Am Samstag stehen in der Eishock-Liga die Viertelfinalpartien fest. Los geht die Best-orf-Seven-Serie am Mittwoch, dem 4. März. Spielen die 99ers da vor eigenem Publikum oder in der Fremde? Das ist die große Frage.

Wo geht es für die 99ers-Fans los: Im "Bunker" oder in der Fremde? © GEPA pictures

Die Eishockey-Fans können sich gleich einmal folgende Termine im Kalender rot anstreichen: Die Spieltage des Best-of-Seven-Viertelfinales (vier Siege für ein Weiterkommen) sind der 4., 6., 8. und 10. März, falls nötig der 13., 15. und 17. März. Die große Frage in Graz: Können sich die 99ers noch den vierten Platz sichern? Damit würde die Truppe von Trainer Doug Mason das Viertelfinale mit Heimrecht starten. Bleibt Graz auf Rang fünf picken, müssen Oliver Setzinger und Co. zum Play-off-Auftakt am 4. März in der Fremde antreten, hätten die Grazer aber zumindest am 6. und 10. März zwei Heimspiele.

Bisher hat das Coronavirus keinen Einfluss auf den Meisterschaftsbetrieb der Erste Bank Eishockey Liga, die Vorbereitungen auf die kommenden Spiele laufen wie gewohnt. Die Ligaorganisation ist sowohl mit den nationalen Behörden als auch den Vereinsverantwortlichen aus dem medizinischen Bereich in Kontakt. Es wird eine Planung für mögliche Szenarien vorgenommen, ohne in übermäßigen Aktionismus zu verfallen. Als erste Vorsichtsmaßnahme werden die Handshakes am Eis bis auf weiteres ausgesetzt.