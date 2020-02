Facebook

Cristopher Nihlstorp war ein sicherer Rückhalt im Tor der Grazer © GEPA pictures

Vor der wohlverdienten Pause - das Nationalteam testet kommendes Wochenende in Klagenfurt - haben sich die Graz 99ers gegen Salzburg in Liebenau mit einem 2:3 nach Verlängerung einen Punkt geholt. Weiter geht es für die Grazer am 12. Februar mit dem ewigen Duell beim KAC am 16. Februar kommt Bozen in den Bunker.