2:5 bei Vienna Capitals Nichts zu holen für die 99ers zum Auftakt der Pickround

Die 99ers haben in Wien mit 2:5 verloren. Ex-Graz-Stürmer Ty Loney erlegte die Steirer nahezu im Alleingang. Am Sonntag kommt Salzburg in den Bunker (16 Uhr).