Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oliver Setzinger kann gegen Dornbirn spielen © GEPA pictures

Es ist drei Tage her, als die 99ers eine Hiobsbotschaft ereilte: Oliver Setzinger verletzte sich im Training am Fuß, verpasste damit das letzte Spiel in Znaim und gesellte sich zu den zahlreichen verletzten 99ers-Spielern. Vor dem heutigen, alles entscheidenden Grunddurchgangs-Finale überraschte der 36-Jährige die 99ers-Fans mit einer positiven Nachricht: Er kann das Heimspiel gegen Dornbirn bestreiten. Dafür fehlt Philipp Lindner - er ist krank.

Das Spiel im Liveticker!