Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roger Bader © APA/HELMUT FOHRINGER

Herr Bader, die Graz 99ers waren schon abgeschlagen und können am Freitag in Znaim und am Sonntag in Graz gegen Dorbirn aus eigener Kraft die Top fünf erreichen und so das Play-off fixieren. Haben Sie damit noch gerechnet?