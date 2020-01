Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kevin Moder oder Das 100. Saisontor wird heute fallen © GEPA pictures

Hier geht es zum Livescore

Erstes Drittel: Flotte Anfangsphase, beide Teams spielen auf das Tor - die Chancen fehlen aber noch, noch keine Treffer in Liebenau nach den ersten fünf Minuten. Auch nach zehn Minuten gibt es keine zwingenden Chancen auf beiden Seiten. Ersten Riesenchance für Graz in der zwölften Minute - der Schuss von Karl Johansson geht nur knapp am Tor vorbei! Ein offener Schlagabtausch im Spitzenspiel nach 15 Minuten, die Tore fehlen aber nach wie vor. In der 17. Minute brechen die Wiener den Bann - der Ex-Grazer Ty Loney trifft zum 1:0 für die Caps.

Zweites Drittel: Ambitionierter Beginn der Wiener - die Caps scheitern binnen 30 Sekunden zweimal an Christopher Nihlstorp. Brenden Kichton erhöht nach vier Miinuten im zweiten Drittel auf 2:0 für die Hauptstädter. Die Caps haben ganz klar das Kommando in der Partie übernommen und schnüren die Grazer immer mehr ein. Und auf einmal die Hausherren mit der großen Chance auf den Anschlusstreffer, Ken Ograjensek scheitert aber aus kurzer Distanz nach elf Minuten im zweiten Drittel. Nächste Großchance für die 99ers Zintin Nauris Zusevics vergibt im Eins-gegen-Eins. Powerplay für die 99ers - Kitchon bekommt eine Zwei-Minuten-Strafen. Die 99ers kommen auf ein Tor heran - nach 15 Minuten trifft Alexander Reichenberg.

Drittes Drittel: Auftakt nach Maß für die 99ers - Reichenberg trifft zum Ausgleich. Die Grazer drehen die Partie - nach sechs Minuten im dritten Drittel gehen die 99ers durch Joakim Hillding mit 3:2 in Führung. Die 99ers kontern blitzartig, Oleksuk triff jedoch nur die Stange nach zehn Minunten. Die 99ers geraten nach elf Minuten eine Unterzahl - Lukas Kainz kassiert zwei Strafminuten. Den Caps gelingt in den letzten Sekunden des Powerplays durch Taylor Vause der Ausgleich. Rafael Rotter muss für zwei Minuten auf die Strafbank - Powerplay für die 99ers.



Verlängerung: Die 99ers schlagen die Caps in der Overtime mit 4:3 - Ken Ograjensek trifft in der vierten Minute der Verlängerung.

Eine abwechslungsreiche Partie bietet das bessere Ende für die Graz99ers, die den fünften Sieg in Folge feierten, rangieren nun auf den fünften Tabellenplatz.