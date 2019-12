Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegestor 27 Sekunden vor dem Ende: Daniel Oberkofler © GEPA pictures

Was für ein dramatisches Finish in Innsbruck! Nachdem ein reguläres Tor von Oliver Setzinger (30.) von den Schiedsrichtern wegen angeblichen Abseits nicht anerkannt worden ist, gingen die Grazer „nur“ mit einer 2:1-Führung in die letzte Minute. Und das noch dazu mit einem Mann weniger. Auch über diese 2-Minuten-Strafe gegen Travis Oleksuk kann man diskutieren. Der Hammer fiel herunter – und Jesper Thörnberg besorgte 52 Sekunden vor der Schlusssirene den Ausgleich zum 2:2. Doch die Freude der „Haie“ dauerte ganze 25 Sekunden. Da schoss Daniel Oberkofler (59:33) mit seinem zweiten Tor Graz in die Glückseligkeit.