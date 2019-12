Die 99ers mussten zuletzt vier Niederlagen in Folge einstecken. Die Trendwende gegen Tabellenführer Salzburg wird aber alles andere als einfach. Das Spiel beginnt in Kürze.

Joakim Hillding und Dwight King wollen wieder jubeln © GEPA pictures

Hier geht es zum Livescore

Die Durststrecke der 99ers begann vor zwei Wochen mit der 1:5-Niederlage gegen die Salzburger - ebenfalls vor heimischen Publikum. Die Grazer konnten die Partie aber lange offenhalten. Bis zur 58. Minute lag die Truppe von Doug Mason nur 1:2 zurück und drängte auf den Ausgleich. In 104 Sekunden schlugen die Salzburger aber noch drei Mal zu.

Danach folgten Niederlagen gegen Bozen (2:3 nach Verlängerung), Villach (0:2) und zuletzt gegen die Vienna Capitals (2:4). Die Problematik bei Graz ist an den Ergebnissen zu erkennen. In keiner der Partien erzielten die Grazer mehr als zwei Tore. “Wir müssen wieder einen Weg finden, mehr Tore zu schießen. Das ist aktuell unser Problem”, so Doug Mason vor der Salzburg-Partie. Ähnlich sieht es Verteidiger Charlie Dodero:”Wir müssen den Puck öfters zum Tor bringen, mehr schießen und vor dem Torhüter Verkehr machen.”