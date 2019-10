Die Graz 99ers treffen in der Champions Hockey League auf HK Mountfield. Die Steirer müssen gewinnen, um ein vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern. Hier finden Sie den Liveticker.

Die Grazer tun sich gegen Mountfield sehr schwer © GEPA pictures

Die Ausgangslage ist klar: Die Graz 99ers müssen gegen den HK Mountfield heute in der Champions Hockey League als Sieger vom Eis gehen, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Dann würde es im Rückspiel in Tschechien am Mittwoch (16. Oktober) zu einem Entscheidungsspiel kommen.