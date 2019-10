Die Graz 99ers treffen in der Champions Hockey League auf HK Mountfield. Bei den Steirern ist Colton Yellow Horn wieder dabei. Hier finden Sie den Liveticker.

Colton Yellow Horn © GEPA pictures

Die Ausgangslage ist klar: Die Graz 99ers müssen gegen den HK Mountfield heute in der Champions Hockey League als Sieger vom Eis gehen, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Dann würde es im Rückspiel in Tschechien am Mittwoch (16. Oktober) zu einem Entscheidungsspiel kommen.

DAS SPIEL IM LIVETICKER:

6. Minute: Travis Oleksuk in Unterzahl mit der Chance auf das 1:0 für Graz. Doch die Rückennummer 2 im Tor der Tschechen, Marek Mazanec, ist zur Stelle.

Travis Oleksuk in Unterzahl mit der Chance auf das 1:0 für Graz. Doch die Rückennummer 2 im Tor der Tschechen, Marek Mazanec, ist zur Stelle. 6. Minute: Erste Strafe - Kevin Moderer muss wegen Beinstellens für zwei Minuten in die Kühlbox. Mountfield mit dem Powerplay.

Erste Strafe - Kevin Moderer muss wegen Beinstellens für zwei Minuten in die Kühlbox. Mountfield mit dem Powerplay. 4. Minute: Zum ersten Mal kommt die Kiss-Cam zum Einsatz. Es ist der bisherige Höhepunkt in dieser Partie. Torchancen fehlen noch.

19.30 Uhr: Es geht los! Die tschechischen Fans sind, was die Lautstärke angeht, klar im Vorteil!

Es geht los! Die tschechischen Fans sind, was die Lautstärke angeht, klar im Vorteil! 19.20 Uhr: Die Aufstellungen werden bekannt gegeben. Wie angekündigt ist Colton Yellow Horn zurück im Line-Up der Grazer, die heute mit drei Linien auskommen (müssen).

Die Aufstellungen werden bekannt gegeben. Wie angekündigt ist Colton Yellow Horn zurück im Line-Up der Grazer, die heute mit drei Linien auskommen (müssen). 19.10 Uhr: Der Bunker ist bereits gut gefüllt. Zumindest der Gästesektor. Die tschechischen Fans haben die siebenstündige Anreise genützt, um ihren Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Dementsprechend gut gelaunt sind die rund 500 Anhänger auch!

Die Line-Ups der beiden Teams Foto © KK

Hier geht es zum Bericht über die tschechischen Fans.

Unterdessen haben die Graz 99ers auch auf die rassistischen Beleidigungen im Dornbirnspiel gegen Jordan Subban reagiert und Strafen ausgesprochen.