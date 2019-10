Eklat 99ers-Fans beleidigen Dornbirn-Spieler rassistisch

Facebook

ICE HOCKEY - EBEL, 99ers vs Dornbirn © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler)

Das gab es im Bunker noch nie und wenn es nach der Grazer Klubführung geht, wird es auch nie wieder vorkommen. Im dritten Abschnitt des Spiels gegen Dornbirn kamen aus der Fankurve der Graz 99ers "Affenlaute" in Richtung Dornbirnspieler Jordan Subban.

In einem Posting auf Facebook machte Dornbirns Kevin Macierzynski auf den Vorfall aufmerksam. "Noch nie erlebt. Affengeräusche aus dem Grazer Publikum gegen unseren Mitspieler gerichtet. Wo sind wir bitte? Wie charakterlos seid ihr? #sagneinzurassismus"

Die Vereinsführung der Grazer reagierte sofort und stellte die "Kurve" (Besucher hinter dem Tor) zur Rede. "Wir haben mit den Fans sofort gesprochen und klargestellt, dass so ein Verhalten in unserer Halle auf keinen Fall geduldet wird", sagte Manager Bernd Vollmann, "die Fans haben uns versichert, dass sie nach den Verursachern suchen und dafür sorgen werden, dass so etwas nie wieder vorkommt."

Auch Mitglieder des Grazer Fanclubs haben sich in den sozialen Medien sofort distanziert. So ein Verhalten werde "auf keinen Fall geduldet". Im Bereich hinter dem Tor stehen nicht nur Mitglieder der Fangruppe.

Subban (24) wechselte im Sommer von den Toronto Marlies zu den Dornbirn Bulldogs. Sein Bruder PK Subban ist übrigens der Verlobte von Lindsey Vonn.

Leider war das nicht der erste Vorfall dieser Art in der EBEL. Schon im Vorjahr kam es zu einem Eklat bei einem Spiel zwischen dem VSV und Zagreb. Damals kam es durch den Anhang der Kärntener zu rassistischen Handlungen gegenüber Greg Mauldin und Jordan Samuels Thomas.

Damals entschuldigte sich der VSV in einem Statement:

"Werte Fans des EC Panaceo VSV, da es beim Sonntagsspiel gegen Zagreb rassistische Handlungen gegen die Spieler Greg Mauldin und Jordan Samuels Thomas gab, halten wir als Vorstände des EC Panaceo VSV fest, dass jede Form von Diskriminierung nicht toleriert wird und der EC Panaceo VSV hinter den Integritäts- und Diversitäts-Regeln der Erste Bank Eishockey Liga steht und diese unterstützt. Sollte es möglich sein die betreffenden Personen ausfindig zu machen, werden unverzüglich Konsequenzen gezogen, die bis zu Hallenverboten gegen Beschuldigte reichen können."

Weiters:

"Ab sofort wird bei allen Spielen in der Stadthalle Villach besonderes Augenmerk auf dieses Thema gelegt und Strafen verhängt. Der EC Panaceo VSV möchte sich auf diesem Wege im Namen des gesamten Clubs bei den zwei betroffenen Spielern entschuldigen."