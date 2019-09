99ers vs Bozen Zack, zack, zack! 3:0 nach sieben Minuten

Facebook

Der HC Bozen beim Aufwärmen im Bunker © GEPA pictures

Das dritte Spiel in der EBEL für die Graz 99ers ist zugleich das zweite Heimspiel. Nach den beiden Siegen über Wien und Znaim hatten die Grazer am Freitag spielfrei und somit eine ganze Woche zur Regeneration. Nun gehen sie wieder auf das Eis und die Füchse aus Bozen haben sich angekündigt. Die Südtiroler überraschten jüngst mit einem glatten 3:0-Erfolg über den KAC. Dennoch hat Graz-Trainer Doug Mason keine großen Sorgen, dass die Grazer den Angstgegner der Vorsaison schlagen können. Die Füchse sind eine sehr geduldige Mannschaft und lassen den Gegner anrennen. Im Bereich vor dem Tor sind sie gnadenlos und warten auf ihre Chance im schnellen Gegenangriff.

Hier: Wie Mason den HC Bozen schlagen will!

Wieder mit dabei ist Oliver Setziger. Der Verteidiger und Kapitän der Grazer hat die ersten beiden Liga-Spiele verpasst und sich rechtzeitig wieder gesund gemeldet. "Es war eine sehr intensive Woche mit harten Trainings", ließ Stürmer Daniel Oberkofler wissen.

1. Drittel

Die Grazer legten einen Traumstart hin. Travis Oleksuk bekam in der Vorwärtsbewegung die Scheibe auf der rechten Seite, ließ den Verteidiger mit einem Haken ins Leere fahren und hatte somit Platz und Zeit: Der Stürmer blicke vom Bullypunkt auf, schoss und stellte auf 1:0 – das nach 71 Sekunden. Bis zum nächsten Torjubel sollte es dann nicht lange dauern. Nach einem Schuss von Dwight King war Dominik Grafenthin (5.) zur Stelle und traf von der linken Seite aus spitzem Winkel. „Unser Bunker, unser Bunker“, skandierten die Fans und Bozen-Keeper Lean Irving flog der Puck nur so um den Helm. „Steirermen san very good“ gab es dann zum dritten Mal in der siebenten Minute: das 3:0 durch Lukas Kainz. „Macht sie alle, schießt sie aus der Halle.“ Und Graz dachte gar nicht daran, den Druck aus der Partie zu nehmen. Nicht einmal bei der ersten Unterzahl (King ging vom Eis) wurde es happig. Die Grazer hatten Blut geleckt. Ein Powerplay blieb allerdings ungenutzt und in der 14. Minute war plötzlich Sebastian Sylvestre nach einem Fehler alleine vor Keeper Cristopher Nihlstrop - kein Tor.