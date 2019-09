Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein heißes Duell zum Auftakt © GEPA pictures

Mit der gewohnten Nummer 27 kam Ty Loney zum Aufwärmen auf das Eis. Doch der Torjäger der 99ers aus der vergangenen Saison trug das „falsche“ Trikot. Im Sommer ist der US-Amerikaner zu den Vienna Capitals gewechselt. Der Vizemeister aus der Bundeshauptstadt wurde den Grazern als Auftaktgegner in die neue Eiszeit zugelost. Beide Teams kamen allerdings schon mit Matcherfahrung zum Saisonstart. Wie die Grazer waren die Wiener bereits vier Mal in der Champions League auf dem Eis. Auch bei den Wienern: Lucas Birnbaum. Der Obersteirer wurde in der abgelaufenen Saison als Ersatz von den Salzburgern an Wien verliehen und Birnbaum ist geblieben. Bei den Grazern fehlten unterdessen gleich vier Spieler. Zu den langzeitverletzten Colton Yellow Horn und Sebastian Collberg kamen auch noch Julian Pauschenwein und Oliver Setzinger. Der Kapitän wird auch am Sonntag beim Auswärtsauftakt in Znaim nicht dabei sein – eine Vorsichtsmaßnahme.Unterdessen hat Graz-Trainer Doug Mason aber auch schon eine der beiden Neuerwerbungen im Linie-Up: David Aslin.