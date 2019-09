Facebook

Ty Loney will am Freitag gegen Graz treffen © GEPA pictures

Das macht die Partie doppelt spannend! Am Freitag empfangen die 99ers zum Liga-Auftakt die Vienna Capitals (Merkur-Eisstadion, 19.15 Uhr) – und in den Reihen der Wiener steht ein Mann, der ganz besonders auf seinen Einsatz brennt: Ty Loney. Der 27-jährige Amerikaner war im Vorjahr mit 28 Toren der Toptorjäger der Grazer. Doch sein Vertrag wurde nicht verlängert, er passte nicht in das neue Konzept von Trainer Doug Mason. „Ich habe mir ganz sicher nichts vorzuwerfen. Ich sehe absolut keinen Grund, warum mich Graz nicht mehr haben wollte. Aber so ist das Eishockey-Business“, erklärt Loney, und fügt hinzu: „Ich habe die Zeit in Graz sehr genossen, jetzt mache ich das mit meiner Familie in Wien. Es ist wie Graz eine tolle Stadt und die Menschen sind sehr nett. Ich war und bin Graz auch nicht böse, dass ich den Klub verlassen musste. So wie es ist, ist es jetzt. Ich bin nun glücklich, in Wien zu sein.“