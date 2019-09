Facebook

Colton Yellow Horn © GEPA pictures

Als fast alle Zuseher die Eishalle in Liebenau nach dem Frölunda-Spiel in die nächtliche Finsternis verlassen hatten, kehrten Colton Yellow Horn und Sebastian Collberg aus dem Krankenhaus zurück. Der am Ellbogen verletzte Schwede half seinem auf Krücken gestützten US-Kollegen. Die beiden Flügel-Stürmer mussten schon früh in der Partie der Champions Hockey League verletzt vom Eis und Trainer Doug Mason war sofort nach der Partie klar, dass sie im Spiel gegen Cardiff (heute, 19.15 Uhr) fehlen werden. „Wenn sie ins Krankenhaus gehen müssen, können sie am Samstag nicht spielen.“ Vor allem Yellow Horn gilt als schmerzbefreit.