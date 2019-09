Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Damit haben wohl nicht viele Fans des gepflegten Hockeysports gerechnet, dass das Duell zwischen den Cardiff Devils und den Graz 99ers das Spiel zwischen dem Ersten und Zweiten der Gruppe H sein wird. Während die "Teufel" in der ersten Runde Mountfield HK zu Hause besiegt haben, hat Graz sensationell den Titelverteidiger geschlagen. Bei Frölunda gewannen die 99ers im Penaltyschießen und liegen somit auf dem zweiten Tabellenrang. Graz sollte gewarnt vor dem Powerplay der Waliser sein. Die Devils trafen gleich zwei Mal binnen 53 Sekunden im Powerplay durch Blair Riley und Mike McNamee. Für den 3:0-Endstand sorgte Charles Linglet.

Im Tor der Grazer stand zu Spielbeginn wieder Cristopher Nihlstorp. Der nominelle „Einsergoalie“ hat seine Ersatzhandschuh rechtzeitig erhalten und bekam den Vorzug gegenüber Thomas Höneckl. Der Schwarzacher hat den Grazern den Sieg im Penaltyschießen über Frölunda eingebracht, nachdem Nihlstorps Handschuh in der zweiten Drittelpause beim Trocknen geschmolzen ist.

Die Waliser machten von Beginn an viel Druck auf die Scheibe und attackierten die Grazer früh. Sekunden nach dem ersten Powerplay der Grazer stand es aber 1:0 für die Grazer. Ken Ograjensek schoss auf das Tor und Trevor Hamilton (5.) verwandelte den Abpraller. Danach hatten die Grazer zwei Mal Glück: Zuerst brachte Nihlstorp die Scheibe nicht unter Kontrolle und dann vergab Stephen Dixon für Cardiff einen Abpraller aus kurzer Distanz. Das Spiele wurde schnell geführt und so brachten die Waliser Graz auch das eine oder andere Mal in Bedrängnis. Dennoch dauerte es, bis die 99ers die erste Strafe kassierten. Philipp Linder (12.) musste in die Kühlbox. Graz überstand diese auch mit Glück, doch dann ging der Innsbrucker wegen „Hohen Stocks“ (14.) gleich wieder auf die Strafbank.