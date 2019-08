Die 99ers treffen in Göteborg auf Frölunda, den Titelverteidiger in der Königsklasse. Nach zwei schnellen Gegentoren brachten Dwight King (10.) und Sebastian Collberg (16.) die Grazer auf 2:2 heran. Nach einem erneuten Gegentor im zweiten Durchgang drehten Matt Garbowsky (33.) und Dominik Grafenthin (35.) innerhalb kurzer Zeit die Partie. Hier können Sie das Spiel live verfolgen.

Joakim Hillding (Mitte) © GEPA pictures

Hier sehen Sie das Spiel live:

Es war ein harter Einstand für die Graz 99ers in die Champions Hockey League: Nach nur 27 Sekunden führte der amtierende Titelträger nämlich mit 0:1: Theodor Lennström traf für die Frölunda Indians gegen Cristopher Nihlstorp bei dessen Pflichtspielpremiere. Der erste Jubel kam in der Frölundaborg auf. Gut 3000 Fans kamen zum ersten Spiel der Saison beider Mannschaften und auch aus Graz waren einige Schlachtenbummler dabei.

Das war es aber noch nicht: In der zweiten Minute zog Neuzugang Philipp Lindner die Notbremse mit einem Schlag. Die Unparteiischen entschieden auf Penalty und Samuel Fagemo traf zum 2:0. Der Schock saß aber nur kurz in den Knochen der Grazer fest, die sich immer besser in das Spiel einbringen konnten und auch zu Chancen kamen. Das Tempo der Schweden war dennoch stets einen Zacken höher. Dann jubelte auf einmal der König: Dwight King stocherte den Puck in der 11. Minute über die Linie und verkürzte auf 1:2. Prompt war in der rund 6000 Zuseher fassenden Halle nur noch „Ausgleich, Ausgleich“ zu hören. Gesagt getan: Sebastian Collberg spielte in der 16. Minute Keeper Johan Mattsson aus und traf zum 2:2.