Die 99ers treffen heute (18 Uhr) in Göteborg auf Frölunda, den Titelverteidiger in der Königsklasse. Für Graz-Trainer Doug Mason ist die Marschroute klar: keine Strafen. Hier können Sie das Spiel live verfolgen.

Joakim Hillding (Mitte) © GEPA pictures

Auch wenn heute viele seiner Freunde und Verwandten bei der Premiere der 99ers auf der internationalen Bühne dabei sein werden, Jens Gustafsson wäre absolut nicht böse, wenn die Grazer bei Frölunda einen Sieg einfahren würden. Der amtierende Champions-League-Sieger und heutige Gegner ist die ehemalige Wirkungsstätte von Doug Masons "Co", und einige aktuelle Kaderspieler der Indians hat Gustafsson im Nachwuchs sogar betreut.

Hier sehen Sie das Spiel ab 18 Uhr live:

Gustafssons ausgeprägten Netzwerk ist es auch zu verdanken, dass Schwedisch in Graz modern ist. Fünf Nordmänner stehen im Sold der Grazer und einer der drei Neuen ist Joakim Hillding. Center, 31 Jahre, verheiratet und er kennt den Gegner. "Schwedischer Meister und Champions-League-Sieger – Frölunda ist wahrscheinlich das beste Team in Europa", erzählt er, "sie haben immer eine gute Chemie in der Mannschaft und kommen auf dem Eis mit viel Tempo. Ihr System spielen sie seit langer Zeit, und jeder weiß, was er zu tun hat." In der Grazer Kabine hat er seinen Platz gefunden. "Ich versuche, die Stimmung gut zu halten, und mache Späße. Aber während der Saison werde ich ruhiger. Ich habe hohe Erwartungen an mich und an die Mannschaft. Wir haben viele routinierte Spieler und helfen uns gegenseitig, fokussiert zu bleiben." In Graz hat er sich gut eingelebt: "Ich mag es sehr. Es gibt viele Parallelen zu Schweden – bis auf die Landschaft. Die Menschen sind sehr freundlich und die Stadt sehr schön."

"Glücklich, easy going und ... lustig."

Selbst bezeichnet er sich auf dem Eis als "kreativ, schnell und als Spieler mit einem guten Pass". Und drei Eigenschaften als Mensch? "Glücklich, easy going und ... lustig." Er hat die gewisse schwedische Entspanntheit. "Ja, wir Schweden sind relaxed, freundlich, respektvoll und demütig."

Vorsichtig müssen heute hingegen der Stürmer und seine Teamkollegen sein. "Wir haben gute Spieler mit Talent, müssen aber als Team auftreten. Jeder Einzelne muss für den anderen arbeiten. Wenn wir hinten gut spielen und von der Strafbank wegbleiben, haben wir Chancen."

Weg von der Kühlbox – das sagt auch Trainer Doug Mason. "Ihr Powerplay ist unglaublich stark. Sie können von allen Positionen aus Druck aufbauen." Der langjährige Erfolg von Frölunda (CHL-Sieger 2016, 2017, 2019) ist kein Zufallsprodukt. "Frölunda hat eine top Nachwuchsabteilung mit super Trainern und arbeitet so schon seit 20 Jahren. Das ist ein Verein, der eigentlich um zwei Schritte weiter ist als alle anderen in Europa", sagt der Trainer, "jedes Jahr kommen wieder neue Spieler raus und die besten gehen in die NHL. Selbst NHL-Klubs schicken ihre jungen Spieler dorthin." Dennoch: "Wir fahren nach Göteborg mit dem Mut, den man braucht, um zu gewinnen."

Für den Sport gemacht

Den Schweden ist das Eishockey so lieb wie die königliche Familie und Zlatan Ibrahimovic. "Bei mir kommt Hockey aber an erster Stelle", sagt Hillding und lacht, "wir haben eine gute Eishockeyausbildung und viele talentierte Spieler." Er selbst hat sich auch in anderen Sportarten versucht. "Von Tennis über Golf bis Fußball. Wir Schweden probieren vieles aus und bleiben dann bei dem Sport, der uns gefällt." Kommt daher vielleicht auch der vielschichtige sportliche Erfolg der Schweden? "Vielleicht", sagt er und fügt mit einem Lachen hinzu: "Wir sind athletische Menschen – vielleicht sind wir für den Sport gemacht."