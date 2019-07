Facebook

Joakim Hillding (links) ©

Die Graz 99ers haben ihren Kader vervollständigt. Der Halbfinalist der abgelaufenen EBEL-Saison hat mit dem schwedischen Stürmer Joakim Hillding den letzten Platz gefüllt. Der 30-Jährige spielt auf der Position des Centers und hat in der abgelaufenen Saison Oskarshamn in die höchste schwedische Liga (SHL) geführt. Dabei wurde er im Play-off zum Schlüsselspieler des Vereins. In den zwölf Partien um den Aufstieg traf er sechs Mal und steuerte sechs Assists zum Aufstieg bei. Co-Trainer Jens Gustafsson lotsten die neue Nummer 24 der 99ers nach Graz. Weitere Beweggründe waren die Verpflichtung des zweifachen schwedischen SHL-Champions Cristopher Nihlstorp und die CHL-Qualifikation.

Neben Hillding hat Trainer Doug Mason noch drei weitere Spieler in die Kampfmannschaft geholt: Lukas Färber (Verteidigung), Julian Pauschenwein (Angriff) und Clemens Krainz (Angriff) erhielten einen Profivertrag.