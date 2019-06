Facebook

Trevor Hamilton © Instagram/kk

Der letzte Abwehrplatz bei den Graz 99ers ist vergeben. Für die neue Eishockey-Saison, in der es für die Steirer ja auch in der Champions Hockey League zur Sache geht, wurde Trevor Hamilton verpflichtet.

Der US-Amerikaner ist 24 Jahre alt und war zulett in der ECHL bei den Toledo Walleye tätig. Zudem spielte Hamilton vergangene Saison im Farmteam der Detroit Red Wings in der AHL, den Grand Rapids Griffins. "Ich freue mich, ein Teil dieser Mannschaft zu sein", sagt Hamilton, der Ende Juli in Graz erwartet wird.