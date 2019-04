Facebook

Sebastian Collberg (links) bei der U20-WM 2012 © Getty Images

Und wieder haben die Grazer einen neuen Spieler verkündet. Drei Tage nach der Vertragsverlängerung von Ken Ograjensek haben die 99ers die Verpflichtung von Sebastian Collberg bekannt gegeben. Der schwedischer Stürmer wurde im Jahr 2012 in der zweiten Runde von den Montreal Canadiens gedraftet. Mit der schwedischen U20 Nationalmannschaft holte er 2012 auch den Weltmeister-Titel. Der 25-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren in der SHL für Rögle und Timra, brachte es insgesamt auf 243 Spiele (27 Tore, 29 Assists) in Schwedens höchster Spielklasse.

Collberg soll eisläuferisch sehr stark sein und einen guten Handgelenksschuss besitzen. "Er ist ein schneller Flügelspieler der auch über den nötigen Torriecher verfügt. Er hat für seine 25 Jahre bereits große internationale Erfahrung und war einer der ,top prospects` in Schweden bei den Junioren. Sebastian ist in einem sehr guten Alter und weiß genau was es heisst, etwas zu gewinnen. Er war auch einer der besten Spieler, als die Schweden das letzte Mal U20 Weltmeister wurden", sagt 99ers-Co-Trainer Jens Gustafsson über den Neuzugang.

Die Grazer halten somit bei 17 Spieler, der Rest soll bald folgen.

99ers-Kader Tor:Thomas Höneckl (Vertrag für 2019/20) Verteidigung: Amadeus Egger (19/20), Erik Kirchschläger (20/21), Oliver Setzinger (20/21), Robin Weihager (19/20), Philipp Lindner (19/20) Angriff: Dominik Grafenthin (19/20), Lukas Kainz (19/20), Kevin Moderer (20/21), Daniel Oberkofler (21/22), Travis Oleksuk (20/21), Colton Yellow-Horn (19/20), Zintis Zusevics (19/20), Matt Garbowsky (19/20), Dwight King (19/20), Ken Ograjensek (19/20), Sebastian Collberg (19/20)