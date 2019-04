Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Lindner (rechts) im Nationalteamdress © APA/GERT EGGENBERGER

Die 99ers planen längst für die nächste Saison und haben nun auch einen wichtigen Transfer getätig. So konnte Philipp Lindner von den Innsbrucker Haien an Bord geholt werden. Der 23-jährige Verteidiger spielte in seiner Jugend bei Red Bull Salzburg, ehe er in der Saison 2016/17 nach Innsbruck wechselte.

Bei den Tirolern bekam Lindner viel Eiszeit und entwickelte sich zu einem zuverlässigen Verteidiger. In den letzten drei Jahren erzielte der gebürtige Innsbrucker sechs Tore und steuerte 22 Assists bei. 99ers-Manager Bernd Vollmann: "Es ist uns wichtig, gute, junge österreichische Nationalteamspieler zu holen und das ist uns mit ihm gelungen."

Aktuell befindet sich der Neuzugang beim österreichischen Nationalteam und kämpft wie Erik Kirchschläger um einen Platz im WM-Kader.

Derzeitiger Kader der Graz 99ers:

Tor:

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Amadeus Egger

Erik Kirchschläger

Oliver Setzinger

Robin Weihager

Philipp Lindner

Stürmer:

Dominik Grafenthin

Lukas Kainz

Kevin Moderer

Daniel Oberkofler

Travis Oleksuk

Colton Yellow-Horn

Zintis Zusevics

Matt Garbowsky

Dwight King