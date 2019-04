Facebook

Ty Loney (rechts) wird die 99ers verlassen © GEPA pictures

Nach dem Ende der erfolgreichen Saison laufen bei den Verantwortlichen der Graz 99ers die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Schon jetzt steht fest, dass sieben Spieler keinen neuen Vertrag in Graz bekommen: die beiden Torhüter Robin Rahm und Simon Rönning, Verteidiger Robin Jacobsson sowie die Stürmer Curtis Hamilton, Daniel Natter, Nikolai Soritz und Ty Loney - Letzterer war mit 28 Toren der erfolgreichste 99ers-Torschütze der abgelaufenen Saison.

"Wir bedanken uns bei jedem Einzelnen für seinen Einsatz. Im Eishockey-Business ist es nun einmal so, dass nicht alle Spieler verlängert werden können. Auf der einen Seite bekommen sie finanziell bessere Angebote, auf der anderen Seite wollen auch wir uns an diversen Positionen verbessern", sagt Headcoach Doug Mason.

Auch Matt Caito wird die Grazer verlassen und in Schweden oder in Deutschland landen. "Die Chance, dass wir ihn doch noch halten können, ist minimal", sagt Manager Bernd Vollmann. Ein Fragezeichen steht noch hinter Dwight King, der neben Karl Johansson, Matt Garbowsky, Ken Ograjensek und Jakob Mitsch noch zu den Wackelkandidaten gehört. Fixiert wurde hingegen die Zukunft von Dominik Grafenthin, der seinen Vertrag an der Mur verlängert hat.

13 Verträge bereits verlängert

Grafenthin ist damit einer von derzeit 13 Spielern, die einen Vertrag für die kommende Saison besitzen. Neben Kapitän Oliver Setzinger, Colton Yellow Horn, Daniel Oberkofler und Travis Oleksuk sind dies Thomas Höneckl, Amadeus Egger, Robin Weihager, Erik Kirchschläger, Lukas Kainz, Kevin Moderer, Julian Pauschenwein und Zintis Zusevics.