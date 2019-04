Facebook

Daniel Oberkofler: "Alle sind topmotiviert" © GEPA pictures

"Natürlich kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. So etwas vergisst du dein ganzes Leben lang nicht!“ 99ers-Stürmer Daniel Oberkofler hat im März 2010 im Dress der Linzer Black Wings ein kleines Stück Eishockey-Geschichte geschrieben. „Die Vienna Capitals haben in der Best-of-seven-Halbfinalserie gegen uns mit 3:0-Siegen geführt. Wir haben das Unmögliche noch möglich gemacht, vier Erfolge über die Caps in Folge gefeiert und sind noch ins Finale eingezogen. Dort haben wir aber leider gegen Salzburg verloren.“