Drittes Spiel, dritte Niederlage. Der KAC hat die 99ers erneut in die Knie gezwungen, 99ers-Präsident Jochen Pildner-Steinburg kann "mit dieser Leistung an kein Wunder glauben".

Jubel beim KAC, Enttäuschung bei den 99ers und Tormann Robin Rahm (rechts) © GEPA pictures

Die Graz 99ers stehen in der Halbfinalserie der Ersten Eishockeyliga mit dem Rücken zur Wand. Das 0:3 zuhause gegen den KAC war die dritte Niederlage im dritten Halbfinalspiel gegen die Klagenfurter, erneut war Lars Haugen im KAC-Tor nicht zu knacken.

Im vierten Spiel am kommenden Freitag (19.15 Uhr) können die Rotjacken vor Heimpublikum damit bereits das Finalticket buchen. Und die Grazer sind auf der anderen Seite der Pack mehr denn je gefordert - doch die Reaktionen nach der 0:3-Niederlage klingen ein wenig nach Resignation. 99ers-Präsident Jochen Pildner-Steinburg etwa meinte, dass in der Halbfinalserie "von Anfang an der Wurm" drin und die "Mannschaft nicht wiederzuerkennen" war. Und weiter: "Mit dieser Leistung kann ich an kein Wunder glauben. Wir haben unseren Meister gefunden."

Lars Haugen feierte mit Purzelbaum

Kapitän Oliver Setzinger lobte den KAC, der "gescheiter gespielt" und "echt gut" war. Er und sein Team hätten keine Lösungen gefunden, um die Klagenfurter zu knacken - und das schon im dritten Spiel in Folge. Für seinen Trainer, Doug Mason, waren Dinge wie Kampflust und Defensive allesamt in Ordnung, lediglich beim Toreschießen hapert es. "Das ist eine Kombination aus uns und Lars Haugen", meint er. Und: "Es gibt kein Geheimrezept, das wir jetzt bis Freitag anwenden können."