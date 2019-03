Der „Hexer“! KAC-Torhüter Lars Haugen hat in den letzten beiden Partien gegen die 99ers alle 92 (!) Schüsse abgewehrt. Was liefert er heute in Klagenfurt? (Sky live, 19.15 Uhr)

Zieht Graz den Nerv: KAC-Keeper Lars Haugen © GEPA pictures

"Goalies sind keine normalen Leute“, hat KAC-Keeper Lars Haugen in einem TV-Interview gemeint. Die Spieler der 99ers können das nur bestätigen. In der ersten Semifinalpartie gegen Graz hat der 32-jährige Norweger alle 50 Schüsse der 99ers-Mannen pariert. Das ist wirklich nicht „normal“. So fuhr der KAC in der Liebenauer Eishalle nach 97 Minuten (das viertlängste Spiel der EBEL-Geschichte) als 1:0-Sieger vom Eis. Im insgesamt 28. Versuch konnte der Finne Siim Liivik 99ers-Keeper Robin Rahm bezwingen.