Am Freitag starten die 99ers daheim gegen den KAC in die Halbfinal-Serie. Die Serie wird zu einem Kraftakt werden.

Colten Yellow Horn © Ballguide

Auch wenn die Eishockeysaison ein echter „Marathon“ ist, müsste man Colton Yellow Horn schon einen ordentlichen Patzen Geld hinlegen, um ihn tatsächlich einen Marathon laufen zu sehen, erklärt er mit einem Lachen und greift zur Langhantel. Cardio-Training, also Ausdauer, das ist nicht so seins. Der Kanadier ist eher ein „Stahlbieger“, ein Kraftbolzen. „In der aktuellen Phase der Saison sieht man, wer im Sommer wirklich hart gearbeitet hat“, sagt er. Und der 31-Jährige hat auf der heimischen Ranch in Kanada angepackt und gearbeitet. „170 Kilogramm schaffe ich beim Bankdrücken schon“, sagt der 86 Kilogramm schwere und 1,75 Meter große „Betonblock“, wie ihn Trainer Doug Mason nennt. „Aber nicht jetzt in der Play-off-Serie. Jetzt ist Erholung wichtig“, sagt der 25-fache Saisontorschütze, der auch 37 Assists beigesteuert hat.