Spiel sechs im Viertelfinale der EBEL. Die Graz 99ers können in Linz den Sack zumachen und ins Halbfinale einziehen.

Linz vs 99ers

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Der KAC wartet schon auf seinen Gegner. Gelingt den Graz 99ers heute in Linz der vierte Sieg in der "Best of Seven"-Serie gegen die Oberösterreicher? Es wäre zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, dass die Grazer eine Runde im Play-off überstehen.

Den ersten Matchpuck haben die Grazer im jüngsten Heimspiel vergeben. "Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir verloren haben", sagt Trainer Doug Mason, "aber das ist nicht da Ende der Welt." Der Grund für die Niederlage? "Wir haben diese Spiel verloren, weil wir unsere Torchancen nicht genutzt haben." Die Grazer haben acht Powerplays nicht genutzt. "Da ist die Scheibe zu langsam gelaufen", sagt Mason.

Auch in diesem Spiel vertrauen die Linzer im Tor wieder auf David Kickert. Der junge Mann lieferte in Graz eine sehr starke Leistung ab und war mit ein Grund dafür, dass die 99ers nur zwei ihrer 53 Torschüsse im Kasten untergebracht haben.

Das Spiel

27. Minute. Dwight King hämmert die Scheibe knapp am Tor vorbei. Die 99ers sind in dieser Phase stärker und drücken.

26. Minute. Die Black Wings bringen immer wieder einen Stock dazwischen und werfen sich in die Schüsse der Graz. Dadurch kommen die Gäste nicht zu ihrem tollen Stellungsspiel.

22. Minute. So richtig läuft es auf beiden Seiten nach dem Wechsel nicht zusammen. Es wird eher mit Schwung, als mit System probiert. Oft kommt ein Stock dazwischen oder der finale Pass ist nicht genau genug.

21. Minute. Es geht weiter in Linz.

1. Drittel 0:0

20. Minute. Die 99ers arbeiten hart in Unterzahl und so bekommt Linz wenige Chancen. Einmal wurde es aber richtig ernst. Bracken Kearns bekam alleine vor Keeper Robin Rahm die Scheibe - er hielt.

19. Minute. Andreas Kristler war alleine auf dem Weg zu Rahm. Robin Jacobsson zog von hinten die einzig mögliche Option und kassierte eine Strafe.

16. Minute. Es bleibt eine verhaltene Partie. Die Visiere sind wirklich nicht offen. Bei einem Konter der Linzer entschied sich Michael Davies für den Schuss. Zum Glück für Graz, denn es waren zwei seiner Kollegen mit von der Partie.

15. Minute. Robin Jacobsson wirft sich in einen Schuss aus kurzer Distanz. Das hätte eng werden können für Keeper Robin Rahm. Die 99ers schonen weder sich noch den Gegner in diesem Spiel. Immer wieder wird der Körper in den Gegner gestellt.

12. Minute. Mit Tempo durch die neutrale Zone. So wollen die Grazer dem hoch stehenden und massiven Abwehrriegel der Black Wings entgegenwirken. Linz greift wieder sehr früh den Scheiben-führenden Spieler an.

10. Minute. Graz verteidigte gut am Mann, ließ die Linzer auch nicht vor das Tor kommen. Ein starkes Penaltykilling.

8. Minute. Strafe für Graz. Daniel Oberkofler brachte die Linzer mit einem Stockschlag in Überzahl. Die Linzer Quote: 5 Tor aus 19 Versuchen in diesem Play-off.

6. Minute: Die ganz dicken Chancen sind Mangelware. Beide Teams wollen wohl keinen Fehler machen und gehen daher nicht gleich volles Risiko.

5. Minute: Graz hat das Spiel durchaus im Griff. Die Linzer sind in der Offensive noch nicht ganz abgestimmt. Robin Rahm fing die Scheibe von Aaron Brocklehurst. Ein guter Versuch von der blauen Linie.

2. Minute: Ty Loney hatte nach einem langen Pass aus der eigenen Zone die erste dicke Chance. Vor dem Tor machte er es David Kickert aber zu einfach.

Vor dem Bully: Daniel Oberkofler stellt eines vor dem Spiel auf Servus Hockey Night klar: "Wir brauchen keine Angst zu haben. Dass wir hier gewinnen können, haben wir schon bewiesen.