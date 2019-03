Facebook

Ein Blick in die Zukunft

Wer auf wen im Halbfinale trifft, ist so geregelt: Die beste verbliebe Mannschaft nach der Platzierungsrunde spielt gegen die am schlechtesten platzierte. Der Zweitbeste gegen den Vorletzten und so weiter. Die Reihung war so:

1. Vienna Capitals

2. Graz 99ers

3. KAC

4. Fehervar

5. Salzburg

6. Bozen

7. Linz

8. Znaim

Viertelfinale „Best of Seven“-Serie 1. Spiel

Graz 99ers – Black Wings Linz 7:2

2. Spiel

Black Wings Linz – Graz 99ers 4:3 n.V.

3. Spiel

Graz 99ers – Black Wings Linz 4:3 n.V.

4. Spiel

Black Wings Linz – Graz 99ers 2:5

5. Spiel

Graz 99ers – Black Wings Linz Heute falls nötig

6. Spiel

Black Wings Linz – Graz 99ers 24. 3.

7. Spiel

Graz 99ers – Black Wings Linz 26. 3.