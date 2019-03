Die 99ers führen in der "Best-of-seven"-Serie im Viertelfinale gegen die Black Wings Linz mit 2:1. Im vierten Spiel in Oberösterreich steht es derzeit 2:2. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die 99ers (links im Bild: Matt Garbowsky) haben am Dienstag in Linz die Chance, sich einen Matchpuck zu sichern © GEPA pictures

Die Vorzeichen vor Spiel vier der "best-of-seven"-Serie im Viertelfinale zwischen Linz und Graz sind klar: Ein Sieg der Gäste, und sie würden im nächsten Spiel vor heimischen Publikum in die Runde der besten vier Teams einziehen können. Der Druck liegt also ganz klar bei den Oberösterreichern, die nach einer schwachen Saison erst über die Qualifikationsrunde in das Play-off eingezogen sind.

1. Drittel: Wenige Minuten waren gespielt, da unterlief 99ers-Verteidiger Robin Jacobsson im Spielaufbau ein schwerer Abspielfehler - und diesen wusste Linzer Brian Lebler in die Führung umzumünzen (5.). Die 99ers-Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten, Matt Caito traf aus spitzem Winkel zum Ausgleich (8.). Nach dem Treffer hatten die Grazer zahlreiche weitere Chancen, mussten im Gegenzug aber auch eine 3:5-Unterzahl überstehen. Doch just, als Oliver Setzinger als Letzer von der Strafbank kam, wurde dem 99ers-Kapitän der Puck in den Lauf gespielt - und diese Chance ließ er sich nicht nehmen: 2:1 (17.).

2. Drittel: Mit Mittelabschnitt legte Linz ähnlich flott los wie zu Spielbeginn und erzielte ein schnelles Tor: Dan Da Silva vollendete einen Linz-Konter nach nicht einmal 60 Sekunden zum 2:2-Ausgleich (21.).