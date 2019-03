Facebook

© Juergen Fuchs

Nach der Machtdemonstration der 99ers im ersten Viertelfinalspiel der „Best of seven“-Serie gegen Linz beim 7:3-Sieg vor eigenem Anhang wartet heute (19 Uhr, Sky) die erste Auswärtspartie. Für einen beginnt der Tag weit früher: Noch vor Sonnenaufgang wird Adam Dexter im Liebenauer Bunker sein, um alles für den „Roadtrip“ vorzubereiten. „An Spieltagen dauert ein Tag für mich meist von 6.30 bis 23 Uhr“, sagt der Zeugwart, auf Neudeutsch „Equipment Manager“. Der 38-jährige US-Amerikaner ist seit dieser Saison in Graz. Graz und die Steiermark sind, nach zwei Jahren bei den San Jose Barracudas in der AHL (dem Farmteam von NHL-Klub San Jose Sharks) und anderen Vereinen in diversen Profiligen in den USA, seine erste Auslandsstation. Sein Urteil: „Es gefällt mir wirklich gut hier.“

Mit vier Jahren stand Dexter selbst zum ersten Mal auf dem Eis, in seiner Heimat Alaska gebe es „außer Fischen und Eishockey nicht viel“, sagt er. Irgendwann hat er gemerkt, dass es für eine Karriere als Spieler nicht reichen würde, dem Sport wollte er aber verbunden bleiben. „Nach der Highschool war ich dann in einem Hockey-Shop tätig, und seit 16, 17 Jahren bin ich nun Equipment Manager.“ Warum man extra einen Zeugwart aus den USA brauche, fragten sich einige. Dexters Antwort: „Ich will ein neues Level an Professionalität einbringen und so Einfluss auf den Erfolg des Teams haben.“ Wie das gehen soll, ist klar: „Sobald die Spieler das Eis betreten, sollen sie sich nur aufs Eishockey konzentrieren müssen.“

Rund 80 Schläger sind deswegen heute im Bus nach Oberösterreich dabei. „Mindestens vier pro Spieler habe ich immer dabei“, erklärt Dexter. Was noch im Gepäck ist: „Wir haben auch Handschuhwärmer und eine eigene Schleifmaschine dabei.“ Der Hockey-Fan („Ich liebe den Sport einfach“) traut dem Team im Play-off einiges zu: „Ich war bei vielen Vereinen, aber habe erst bei ein, zwei so eine Gruppe wie hier gehabt. Alle verfolgen das gleiche Ziel.“

