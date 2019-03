Facebook

Kapitän Oliver Setzinger (links) fehlt am Sonntag gegen den KAC © GEPA pictures

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen die Vienna Capitals begrüßen die 99ers am Sonntag im Liebenauer Bunker den KAC (17.30 Uhr). Verzichten müssen die Grazer dabei gleich auf mehrere Spieler. Oliver Setzinger und Colton Yellow-Horn, die gegen die Wiener ausgeschlossen wurden, bekamen von der Liga (DOPS - Department of Player Safety) eine Sperre aufgebrummt - der Kapitän fehlt eine Partie, die Nummer 13 der Grazer gleich zwei.

Fix fehlt auch Zintis Zusevics, der aufgrund einer Knieverletzung eine Woche pausieren muss. Fraglich ist auch der Einsatz von Torhüter Robin Rahm.

