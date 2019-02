Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Der orange Zug rollt heute wieder in Klagenfurt ein – Schlagerzeit in der Platzierungsrunde! Die Stadthalle in Klagenfurt wird heute wieder sehr gut gefüllt sein, wenn der Spitzenreiter und aktuelle Angstgegner der Rotjacken zu Gast ist. Vier Spiele, vier Siege – die Bilanz der Grazer gegen den KAC ist in dieser Saison bekanntlich makellos und heute könnte es den insgesamt achten Sieg der Grazer en suite geben. Die Mannschaft kann vollzählig das Duell aufnehmen und rund 200 Fans werden ihr den Rücken stärken. Die Fans könnten eventuell Ersatzkeeper Simon Rönning sehen. Der Schwede wurde nach dem Bandscheibenvorfall von Thomas Höneckl geholt. Bei den Klagenfurtern ist heute der Einsatz von Matthew Neal fraglich, Adam Comrie wird wohl fehlen. Im Tor soll Lars Haugen stehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.