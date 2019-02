Facebook

Matt Caito will Treffer Nummer 19 © GEPA pictures

Und auch beim 4:2-Sieg in Bozen war er mit einem Powerplay-Tor wieder zur Stelle. Matt Caito, der mit Abstand torgefährlichste Verteidiger der Liga, verbuchte in Südtirol Saisontreffer Nummer 18 und hat es in 46 Spielen zudem auf 22 Vorlagen gebracht. „Ich habe in meiner Karriere noch nie so viele Tore erzielt. Das gefällt mir natürlich. Nur, ich muss mich hier auch bei meinen Kollegen bedanken, ohne die Klasse meiner Mitspieler wäre so ein Erfolgslauf nicht möglich“ meint der 25-jährige Amerikaner und fügt an: „Mein Torhunger ist noch nicht gestillt! Gleichzeitig möchte ich aber betonen, dass das Wichtigste der Erfolg unserer Mannschaft ist.“