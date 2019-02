Nach nur 44 Sekunden gingen die Grazer in Bozen in Führung. Südtiroler gleichen in der 14. Minute aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominik Grafenthin brachte Graz in Bozen in Führung © GEPA pictures

Was für ein Auftakt für die 99ers im Auswärtsspiel in Bozen. Nach nur 44 Sekunden durften die Grazer über die Führung jubeln. Matt Garbowsky sieht auf der rechten Seite den freistehenden Curtis Hamilton, der serviert Dominik Grafenthin die Scheibe - und der Stürmer bezwingt Bozen-Keeper Irving Leland trocken zur 1:0-Führung. Die nächste Chance für die Mason-Truppe lässt nicht lange auf sich warten: Robin Weihager spielt für Daniel Oberkofler auf - doch diesmal ist Leland auf seinem Posten. Zu diesem Zeitpunkt agierte Graz in Unterzahl, Karl Johansson musste wegen Behinderung für zwei Minuten auf die Strafbank. Auch Kevin Moderer kam in Unterzahl (Dwight King in der Kühlbox) beinahe zum Torerfolg. Aus dem Nichts kommt Bozen zum Ausgleich - Anton Bernard (14.) bezwingt Robin Rahm.

Der KAC kam in Fehervar zu einem 4:1-Erfolg. Die Tore der Klagenfurter erzielten Abdrew Kozek, Stefan Geier, Mitch Wahl und Johannes Bischofberger.