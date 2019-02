Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Man nehme einen Haufen großer, talentierter Eishockeyspieler, stellt sie vor einen guten Keeper und wartet als massiver Block auf Konterchancen, die sich auch bei einem noch so guten Sturmlauf des Gegners irgendwann ergeben. Bozens System ist erfolgreich. Optisch nicht erquickend, aber erfolgreich. Das bekamen auch die 99ers in dieser Saison zu spüren. Die Grazer verloren alle vier Partien und brennen nun in der Platzierungsrunde auf Revanche. „Trotz der vier Niederlagen haben wir mit einer Ausnahme gut gegen Bozen gespielt“, sagt Trainer Doug Mason. Er kennt den Code, wie man das Schloss in der Eiswelle Bozen knacken kann. „Man muss für Chaos sorgen und viel schießen, damit die Bozener viel laufen müssen“, sagt er. „Sie sind vor dem eigenen Tor so stark und haben auch die größte Mannschaft. Es ist schwierig, in den Slot zu kommen – man muss bereit sein, den Kampf anzunehmen, um vor das Tor zu kommen.“