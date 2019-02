Die Graz 99ers haben sich mit einer starken Vorstellung bei den Vienna Capitals an die Spitze der EBEL geschossen. Oliver Setzinger und Co. feierten einen 5:3-Sieg.

Die Grazer jubelten © GEPA pictures

Es ging in der Eishalle zu Kagran um nicht weniger als die Tabellenführung in der EBEL und damit um ein Ticket in der Champions Hockey League 2019/20. "Dieses Spiel ist eine Belohnung für unsere konstante Arbeit", sagte Trainer Doug Mason vor der Partie. Am Ende jubelten seine 99ers über einen 5:3-Auswärtssieg und den ersten Platz. Wenn sie diesen am Sonntag in Dornbirn erfolgreich verteidigen, haben sie das Ticket für die kommende Champions Hockey League in der Tasche. Zudem würden die Grazer dann mit sechs Punkten in die Pick-Round gehen. Die Wiener haben übrigens in den vorangegangenen zwölf Heimspielen nie in der regulären Spielzeit verloren.

Graz-Keeper Robin Rahm musste schon nach etwas mehr als einer Minute eingreifen. Patrick Peter testete den Schweden. Die folgende Unterzahl (zu viele Spieler auf dem Eis) überstanden die Grazer unbeschadet. Die erste ganz dicke Chance der Grazer hatte Kapitän Oliver Setzinger, als er nach einem Konter alleine vor dem Tor aufgetaucht ist. Der Verteidiger schoss allerdings in der vierten Minute zu zentral auf Keeper Jean Philippe Lamoureux.

In seinem zweiten Versuch machte es der gebürtige Niederösterreicher dann besser: Im Überzahlspiel fixierte er seinen sechsten Saisontreffer. Er holte sich die Scheibe in der eigenen Zone, kam in die der Wiener, machte einen Hacken und war wieder alleine vor dem Keeper. Dieses Mal machte er es besser. Gerade einmal 17 Sekunden waren die Grazer da in numerischer Überlegenheit. Wien war nicht in der Lage, den Grazern das Spiel aufzudrücken und plötzlich stand es 0:2. Dominik Grafenthin war nach einem Zuspiel von Travis Oleksuk abermals in einem Konter erfolgreich. Die 99ers verstanden es, sehr schnell das Spiel von der Verteidigung in den Angriff umzustellen. Da waren die Wiener zu langsam.

Der zweite Abschnitt begann, wie der erste endete: Graz mit Druck und Chancen. Matt Caito legte auf Curtis Hamilton ab und der schoss Lamoureux an. Dann kam es zu einer bitteren Situation, denn ein Schuss von Lukas Kainz traf das Gesicht von Peter. Er musste blutend unter dem Applaus der Fans vom Eis. Die Capitals kamen aus der zurückhaltenden Spielanlage nicht heraus.

Dann war Topscorer Peter Schneider (29.) zur Stelle. Er war genau im richtigen Moment vor Rahm, der die Scheibe nach einem Schuss direkt auf den Wiener abprallen ließ. Wien war munter und drückte. Dennoch unterliefen den Wienern einige Fehler. In der 38. Minute unterlief Lamoureux ein Riesenpatzer. Er verließ sein Tor, spielte den Puck hinter das Tor und dort wartete Dwight King. Mitten in die Drangperiode hinein stellten die Grazer auf 3:1 und so ging es auch in die zweite Pause.

Finaler Durchgang

Nach dem Bully ging es schnell. 21 Sekunden benötigten die Wiener für den abermaligen Anschlusstreffer. Graz war noch in Unterzahl (Hamilton abermals wegen zu vieler Spieler) und promt war Rahm die Sicht bei einem Schuss von Patrick Mullen verstellt. Nach einem Abwehrfehler kam allerdings der Grazer Ty Loney an die Scheibe. Zentral vor dem Tor schoss er hoch und traf genau unter die Latte. Lamoureux war in der 45. Minute chancenlos. Zwei Minuten später sah das aber anders aus: Ein Puck von Hamilton rutschte ihm zwischen den Schonern durch - schwach.

Ein Treffer der Wiener wurde von den Schiedsrichtern in der 49. Minute wegen Torraumabseits nicht gegeben. Ein weiterer Dämpfer für die Ambitionen der Wiener und die Luft war draußen. Das 3:5 durch Taylor Vause fiel dann in der Schlussminute bei doppelter Überzahl der Caps.