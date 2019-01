Was für eine Spannung, was für ein Kraftakt. Die 99ers bezwingen Fehervar nach Penaltyschießen 4:3. Robin Weihager verwandelte den zehnten Penalty. Im Schlussdrittel lag Graz bereits 1:3 zurück.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Die Grazer kamen mit viel Aggressivität aufs Eis, da gab es in den ersten Minuten einige herrliche Checks. Doch das war in der Anfangsphase der Partie zu wenig. Drei Mal verloren die 99ers-Mannen den Puck im eigenen Verteidigungsdrittel - die Bestrafung ließ nicht lange auf sich warten. Istvan Sofron zog gewaltig ab und der Puck fand den Weg ins rechte Kreuzeck. Die Ungarn führten nach acht Minuten 1:0. In Folge fand das Spiel der Grazer Stabilität, der Druck wurde verstärkt, doch die Chancen (Robin Weihager, Ty Loney) wurden von Fehervar-Torhüter MacMillan Carruth mit tollen Reflexen zunichte gemacht. Erst in der 17. Minute wurde seine Torsperre beendet. Julian Pauschenwein bzw. Lukas Kainz servierten Matt Garbowsky die schwarze Scheibe - Ausgleich zum 1:1. Damit ging es in die erste Drittelpause.

Ein Gewaltschuss

Das zweite Drittel begann mit einer kleinen Verzögerung, ein kleines Stück Eisfläche im Mittelkreis musste noch repariert werden. Dann war bei der erneuten Führung der Gäste aber nichts zu machen. Gerade als eine Strafe gegen die Grazer angezeigt wurde, zog Tamas Sarpatki (23.) mit einem gewaltigen Hammer von der Blauen Linie ab - 2:1 für Fehervar. Der nächste Schock sollte sieben Minuten später folgen. Robin Weihager hatte auf der Strafbank noch gar nicht richtig Platz genommen, da stellte Daniel Szabo (30.) im Powerplay auf 3:1 für die Gäste. Und wieder konnte die Grazer Verteidigung, inklusive Torhüter Robin Rahm, den Puck nicht unter Kontrolle bringen bzw. war niemand zum "Ausputzen" da. Das erste Powerplay der Grazer am Ende des zweiten Spielabschnittes brachte nichts ein.

Die Druckwelle

Das Schlussdrittel begann mit einer Riesenchance für Graz. Colton Yellow Horn fuhr alleine auf Fehervar-Keeper Carruth zu - und schoss den Puck übers Tor. Oliver Setzinger (50.) machte es da viel besser, der 99ers-Kapitän traf nach einem herrlichen Solo ebenfalls in die Kreuzecke. Jetzt entwickelte Graz eine Druckwelle. Matthew Caito (53.) besorgte den Ausgleich. Die 2902 Fans waren aus dem Häuschen, es ging in die Verlängerung bzw. ins Penaltyschießen. Wo Weihager die Fans mit dem zehnten Penalty erlöste.