Der Sieger des Grunddurchgangs bekommt ein Ticket für die Champions Hockey League. Davon will man bei den Eishockey-99ers noch nichts wissen. Drei Runden stehen noch auf dem Programm.

Travis Oleksuk (r.) hofft auf ein schnelles Tor © GEPA pictures

Vor wenigen Tagen hat Salzburg im „Dosen-Duell“ mit München (0:0 auswärts bzw. 1:3 heim) knapp das Finale der Champions Hockey League (CHL) verpasst. Ob es für die Mozartstädter auch in der nächsten Saison zu einem internationalen Auftritt reicht, wird sich zeigen. Das erste CHL-Ticket wird bis kommenden Sonntag vergeben, der Sieger des Grunddurchgangs darf sich freuen. Zu 99,99 Prozent wird das nicht Salzburg sein. Das zweite CHL-Ticket geht an den Sieger der Pick-Round (Top 6 des Grunddurchgangs/Hin- und Rückrunde), das dritte dann an den Meister. Schlägt ein Verein bei diesem Modus mehrmals zu, rücken die dahinter gereihten Klubs nach.