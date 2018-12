Facebook

Daniel Oberkofler (links) und die 99ers unterlagen Znaim © GEPA pictures

Ein besonders Empfangskomitee erwartete die Graz 99ers vor der Partie gegen Znaim, als es zwei Minuten vor der Partie geschlossen auf das Eis ging. Angeführt von Keeper Robin Rahm liefen die Grazer durch ein Spalier von zehn Krampussen und an Maskottchen Pucky vorbei auf das Gefrorene in Liebenau. Die 25. Partie der Saison stand auf dem Programm und zugleich das 13. Heimspiel für die Mannschaft von Trainer Doug Mason.

Die erste Chance hatte nach wenigen Sekunden Andre Lakos, doch Curtis Hamilton konnte den Puck nicht entscheidend abfälschen. Znaim machte keine Anstalten, sich in der eigenen Zone einzumauern und bekämpfte Offensivfeuer mit Offensivfeuer – zumindest zu Beginn. In der vierten Minute war Ty Loney bei einem feinen Pass vor das Tor von Colton Yellow Horn ums Kennen zu spät und auf der anderen Seite hatten die Grazer bei einem Schuss an die Stange Glück. Dennoch sollte es ein paar Minuten dauern, bis die Grazer sich erstmals länger in der Zone der Tschechen festsetzen und die Scheibe zirkulieren lassen konnten. Znaim ließ sich auf keine Spielchen in der eigenen Zone ein und trachtete danach, die Scheibe schnell (und mit Risiko) aus der eigenen und durch die neutrale Zone zu bringen. Matt Caito konnte bei so einem Versuch die Hartgummischeibe abfangen und fuhr alleine auf Keeper Tomas Halasz zu – der parierte. Die Tschechen unterstrichen ihre Qualitäten aber nicht nur in Kontern. Wenn sie es schafften, die Positionen in der Grazer Zone zu beziehen, waren sie brandgefährlich. Eine ganz dicke Chance hatte Dwight King in der zwölften Minute. Der Winkel war aus kurzer Distanz allerdings zu kein und Halasz stand richtig. Minuten später entschärfte der Keeper abermals einen Versuch des EX-NHL-Spielers. Znaim ließ den Grazer wenig Platz, ohne es mit der Härte zu übertreiben. Die einzige Strafe kassierten sie im ersten Durchgang wegen einer Schwalbe - Oliver Setzinger musste da auch auf die Bank und so gab es keinen Vorteil.

Das zweite Drittel bot den Zusehern für ein paar Minuten ein ähnliches Bild, bis die 99ers einen Dämpfer erhielten. Anthony Luciani brachte die Scheibe vor Rahm, Marek Kalus (25.) traf zum 0:1. King scheiterte daraufhin nach einem Alleingang, wie Lukas Kainz Augenblicke später. Dann wurde es heiß: Loney musste wegen „Hohen Stocks“ für 2 + 2 Strafminuten in die Kühlbox. Die größte Chance hatten da aber die Grazer. Oliver Setzinger brachte die Scheibe in die gegnerische Zone und passte quer auf King: Stange. Dann schlugen die Adler allerdings wieder zu und es war wieder das bekannte Duo: Luciani legte auf Kalus (32,) ab und der schoss hart aus fünf Metern ein. Und der Topscorer hatte an diesem Abend richtig Lust: Er marschierte nach einem langen Pass von Luciani alleine auf Rahm zu und verwertete staubtrocken. Nach 36. Minuten kam es zur ersten Überzahl der Grazer: Da wurde zwar eifrig geschossen und gearbeitet, aber die Nummer Eins im Tor der Alder hielt alles, was auf ihn zugekommen ist. Wenig später musste dann Marek Spacek vom Eis (Hoher Stock) – auch dieses Powerplay verlief erfolglos.

Graz musste was tun und schaltete einen Gang höher. 129 Sekunden nach dem Beginn in das Schlussdrittel lag der Puck nach einem Gestocher zwischen den Beinen hinter dem knienden Halasz und einer reagierte am schnellsten: Zintis Zusevics. 1:3 – der Bann war gebrochen und der orange Zug legte los. Graz hatte klar die Oberhand und zwang den Gästen das Spiel auf. Kevin Moderer zeigte dann Jan Bulin ohne Puck auch noch ganz klar seine Grenzen auf – 5 Minuten für beide, Sieg nach Punkten und Applaus für Moderer. Der bekam allerdings Gesellschaft – Setzinger musste zum zweiten Mal an diesem Tag pausieren. Es passierte zwar nichts, aber Znaim nahm so wieder zwei Minuten von der Uhr. Zehn blieben den Grazern nun noch, das Blatt zu wenden. Dann setzte sich allerdings auch noch Dominik Grafenthin neben Moderer – wieder Unterzahl und wieder passierte nichts. In der Schlussphase wollte Mason nichts unversucht lassen und nahm Rahm vom Eis. Dieses Mal traf Luciani selbst ins leere Tor (57.). Dann jubelten doch noch die Grazer und es wurde richtig spannend: In Überzahl ging Rahm abermals vom Eis und Daniel Oberkofler (58.) verkürzte auf 2:4. Rahm blieb vom Eis und dann riss der Grazer Stürmer noch einmal die Hände in die Höhe: Oberkofler ließ die Fans 65 Sekunden vor dem Ende noch einmal hoffen, doch dann war die erste Niederlage Gewissheit.

