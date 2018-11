Die Graz 99ers empfangen heute um 17.30 Uhr den KAC und mit Robin Rahm haben die Grazer einen sicheren Rückhalt. Der Schwede hat mit eine Gala-Vorstellung seinen Einstand in Liebenau gefeiert.

© GEPA pictures

Es war der 5. März 2017: Graz feierte einen 4:0-Sieg über Salzburg im Play-off und Sebastian Dahm gab seinen Abschied in der ausverkauften Liebenauer Eishalle mit einem Shut-out. Ein weiteres 99ers-Spiel sollte der legendäre Däne auswärts absolvieren, ehe seine Ära endete. Den Abgang des Keepers mit Ligabestwerten konnten die 99ers – trotz toller Leistungen von „Zweier“ Thomas Höneckl – nicht kompensieren. Nun deutete ein Schwede an, in die Fußstapfen des großen Dahm treten zu können. Dabei zierte sich Robin Rahm nach dem 3:0 über Wien, bevor er sich den Sonderapplaus der Fans abholte. Aber wie bei Dahms Abschied gab es bei Rahms Bunker-Debüt einen Zu-null-Sieg. Heute kann der Hexer seine Künste vor vollen Rängen zeigen: Der KAC kommt!

Wenn man einen guten Tormann hat“, sagt Trainer Doug Mason, „dann ist alles anders. Mit Robin Rahm im Tor war es wie mit Sebastian Dahm.“ Der sichere Schlussmann gibt der Mannschaft Selbstvertrauen. Doch ist Rahm wie Dahm? „Sie sind beide Topkeeper und ohne Zweifel einander auch ähnlich. Aber Robin ist doch anders. Er bewegt sich weniger, strahlt mehr Ruhe aus. Aber er ist deshalb nicht unbedingt besser, ein anderer Typ. Es freut mich, dass wir ihn haben.“ Rahm ist kein Showman, wie Dahm es war. „Sebastian hat spektakuläre Saves gemacht, die Fans begeistert“, erinnert sich Mason, der gern mit seinen Goalies spricht: „Robin hat den besten Platz in der Halle, ist ein intelligenter Spieler, auch abseits des Eises ruhig. Und er hat keine Angst, seine Meinung zu sagen.“

Nach dem Spiel vor 4088 Zusehern gegen Wien war Rahm von der Kulisse und der Lautstärke im Bunker beeindruckt. Gegen die konterstarken und tief stehenden Klagenfurter kann sich der neue 99ers-Hexer nun auf einen ausverkauften Hexenkessel freuen. Andre Lakos ist wieder dabei, gegen Wien fehlt er. Dafür war Andreas Gabalier zu Gast – er soll dort heute von Neo-KAC-Fan Samu Haber, dem Sänger von Sunrise Avenue, abgelöst werden.