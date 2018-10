Nach dem 1:2 in Dornbirn haben die 99ers in Znaim mit 4:0 gewonnen.

© GEPA pictures

Das war die richtige Antwort auf die 1:2-Niederlage in Dornbirn! Die 99ers machten auswärts mit Znaim kurzen Prozess und siegten verdient mit 4:0.

Daniel Oberkofler brachte die Steirer in der siebenten Minute mit 1:0 in Führung, die Mannschaft von Trainer Doug Mason übernahm sofort das Kommando. Mit einem schönen Solo erhöhte Zintis Zusevics (46.) im Schlussdrittel auf 2:0, Robin Weihager (51./PP) und Matt Garbowsky (59./PP) stellten den 4:0-Endstand her.

Am Freitag wird der Bunker beben, wenn Spitzenreiter Wien in Liebenau gastiert und auf die zweitplatzierten 99ers trifft.