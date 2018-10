Die Graz 99ers siegten in der Eishockey-Liga durch einen Treffer in der 65. Minute gegen Fehervar mit 4:3.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Yellow Horn (vorne) gelang das Siegestor © GEPA pictures

Die Graz 99ers kamen am Sonntag in der Eishockey-Liga gegen Fehervar zu einem knappen 4:3-Erfolg, errungen in der Overtime. Colton Yellow Horn gelang drei Sekunden vor dem Ende der Siegestreffer und verhinderte damit das Penaltyschießen. Es war im fünften Heimspiel der Saison der fünfte Erfolg für die Steirer.

Die Grazer führten nach dem ersten Drittel durch das erste Tor in Unterzahl 1:0, gerieten aber dann ins Hintertreffen. Im Schlussdrittel sorgte Zintis Zusevics in der 55. Minute für den Ausgleich zum 3:3 und ermöglichte damit erst die Verlängerung.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle.