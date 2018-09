Die Graz 99ers jubeln über einen 4:2-Sieg in Zagreb.

Die 99ers siegten in der Fremde © GEPA pictures

Nach der 1:2-Niederlage gegen die Vienna Capitals gab es für die Graz 99ers im nächsten Hauptstadt-Spiel einen vollen Erfolg: Die Steirer siegten in Zagreb mit 4:2. Die Kroaten erwiesen sich von Beginn weg aber als äußerst harter Gegner und machten den Grazern mit ihrem aggressiven Spiel das Leben schwer. Und es dauerte nicht lange, bis es erstmals klingelte: 99ers-Keeper Linus Lundin konnte einen Versuch von Greg Mauldin noch abwehren, gegen den Nachschuss von Yann Sauve war jedoch machtlos.

Die Antwort folgte aber nach weiteren acht Minuten, als Ty Loney ein Gestocher im Zagreb-Tor verwertete - und die Grazer nahmen dann immer mehr das Heft in die Hand. Matt Garbowsky drehte das Spiel zugunsten der Steirer in ein 2:1 (26.).

Erst Caito machte den Deckel drauf

Just in einer Drangphase der Kroaten erhöhte Curtis Hamilton für die Steirer auf 3:1 (47.). Doch wer an eine Vorentscheidung dachte, der täuschte sich: Die "Bären" spielte unermüdlich weiter und John Hamilton, der nach einem 13-sekündigen Powerplay traf, machte das Spiel nochmals spannend (54.). Die Grazer taten folglich wenig für die Offensive und verteidigten gegen aggresive Gastgeber - und als diese ihren Torhüter vom Eis genommen haben, sorgte Matt Caito mit einem Empty-Net-Tor schließlich für die Entscheidung (60.).