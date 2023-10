"Wer es in Klagenfurt schafft, kann es überall schaffen"

Eiskalt-Podcast. Fragt man in Eishockey-Österreich nach Manny Viveiros, hört man über den Ex-Spieler und späteren KAC- und Nationalteam-Coach praktisch nur Lobeshymnen. Nach 22 (!) Saisonen verließ er seine Wahlheimat Österreich und heuerte wieder in Nordamerika an.