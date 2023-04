Aus und vorbei: Die Saison von KAC und VSV knallzart analysiert

Eiskalt-Podcast. Unser Saisonrückblick: Jo, eh! Für den VSV war bereits im Viertelfinale gegen den KAC Schluss, beim KAC eine Runde später gegen Titelfavorit Salzburg. Sowohl an der Drau als auch in der Landeshauptstadt könnte in den kommenden Wochen kein Stein auf dem anderen bleiben. Rob Daum muss sich heftige Kritik gefallen lassen und in Klagenfurt ist Petri Matikainen ebenfalls ein Wackelkandidat. Wie geht es also weiter?