"Schade, dass der Rekordmeister und seine Fans keine Eishalle haben, die sie sich verdient hätten." "Pfusch am Bau." "19 Anzeigen sprechen für sich." "Ich möchte nicht in der Haut des Begossenen stecken." "Wenn die Fans noch aggressiver werden, einfach Sektor gesperrt lassen!"

Während sich die Spieler von KAC und VSV in der Viertelfinalserie auf dem Eis duellieren, liefern sich Fans Wortgefechte auf der KAC-Facebookseite.