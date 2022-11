Dass der KAC im Angriff eine Verstärkung brauchen könnte, zeigte auch die gestrige Heimniederlage gegen Innsbruck. Mit Rihard Bukats steht eine neue Personalie kurz vor der Unterschrift. Der Lette, der bisher in dieser Saison noch vereinslos war, wäre Import Nummer zehn und könnte den verletzten Daniel Obersteiner bzw. Johannes Bischofberer ersetzen, bei dem eine Rückkehr ungewiss ist. Der 26-Jährige war zuletzt bei Admiral Wladiwostok in der KHL aktiv.

Hört man dem Trainer zu, braucht man dringend frische Kräfte. „Wir bewegen uns wie eine verdammte Achterbahn“, ärgerte sich Petri Matikainen. Die Mannschaft steigere sich in kleinen Schritten und plötzlich falle man gegen einen fälschlicherweise als nicht so attraktiv wahrgenommen Gegner wieder auseinander. „Ein schrecklicher Abend vom ersten bis zum letzten Wechsel. Wir müssen schleunigst herausfinden, was hier los ist, denn so können wir nicht auftreten. Punkt“, wurde Matikainen deutlich.

Personell liefen die Klagenfurter so auf, wie bei der Niederlage gegen Salzburg vor zwei Tagen. Nach sieben Minuten musste man einem Rückstand hinterherlaufen. Brady Shaw traf im Powerplay. Wenig später wurde Lucas Lessio bei einem Breakaway gelegt. Der Kanadier brachte die Scheibe beim Penalty nicht im Tor unter. In Minute 14 konnte der KAC-Angreifer dann anschreiben. Nach einer schönen Kombination mit Nick Petersen erzielte Lessio den Ausgleich.

Die Rotjacken sind durchaus ansprechend aus der Kabine gekommen und legten ihre beste Phase hin. Lukas Haudum und Thomas Vallant und Jesper Jensen Aabo hatten die besten Chancen. Auch Torschütze Lessio hätte erneut treffen können. Paul Postma scheiterte am Pfosten. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Innsbrucker kamen nach einer Unachtsamkeit hinter dem Tor zur erneuten Führung.

Begünstigt durch ein frühes Powerplay hatten die Rotjacken um auch Schlussabschnitt die besseren Chancen. Ins Tor wollte die Scheibe aber nicht. In ihrer neuen Arena kommen die Klagenfurter damit weiter nicht so recht in Schwung. In fünf Spielen konnte man erst zweimal – einmal nach Penaltyschießen, einmal nach Verlängerung – gewinnen.