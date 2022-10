Raphael Wolf wurde von der ICE Hockey League nach einem Check gegen Innsbrucks Daniel Leavens für drei Spiele gesperrt. So weit, so klar. Im Heimspiel der Linzer teilte Wolf einen Check gegen den HCI-Stürmer aus, der auch eine Verletzungsfolge nach sich zog. Eine Spieldauerstrafe war die direkte Folge, die Sperre die nächste. Leavens hatte übrigens im ersten Duell der beiden Teams in dieser Saison den Linzer Shawn St-Amant mit einem harten Check attackiert.

Das DOPS wurde nach ausgesprochener Strafe nochmals auf den Ex-Villacher Wolf aufmerksam, weil dieser in der "Kronen Zeitung" mitteilte: "Sein Check war damals eine Frechheit! In der Situation hab’ ich gesehen, dass er es war, wollte eine Message senden: Wir lassen uns nicht alles gefallen", sagte Wolf bezogen auf eben Leavens' Foul an St-Amant.

Nun wird der Fall noch einmal bewertet werden, indes meldete sich auch der Klub zu Wort: "Nach dem unglücklichen Check von Raphael Wolf gegen den Innsbrucker Stürmer Daniel Leavens im Spiel am Dienstag wurde der Verteidiger von der win2day ICE Hockey League für drei Spiele und 600 Euro Strafe gesperrt. In einem Zeitungsinterview direkt nach dem Spiel ließ sich Wolf in der Emotion zu einer unglücklichen Aussage verleiten, die eine Auslegung zulässt, dass er Daniel Leavens absichtlich verletzen hätte wollen. Raphael Wolf möchte ausdrücklich festhalten, dass er zu keinem Zeitpunkt Daniel Leavens oder einen anderen Spieler der Innsbrucker Haie verletzen wollte."